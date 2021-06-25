Новая выставка о жизни принца Филиппа открылась в Виндзорском замке

Выставка, посвящённая жизни и наследию британского принца Филиппа, открылась в Виндзорском замке. Экспозиция в Георгиевском зале объединяет более 100 предметов, которые рассказывают о молодости герцога Эдинбургского, а также его служебных обязанностях и зарубежных визитах.

9 апреля 2021 года принц Филипп скончался в Виндзорском замке в возрасте 99 лет. До своего 100-летнего юбилея он не дожил всего два месяца.

[Салли Гудсир, куратор выставки]:

«Выставка была запланирована в рамках празднования 100-летия Его Королевского Высочества. 100 лет ему должно было исполниться 10 июня этого года. Но после его смерти в апреле мы отложили открытие выставки на несколько недель».

Среди главных экспонатов экспозиции – мантия и корона, которые Филипп надел на коронацию королевы в 1953 году. Впервые на всеобщее обозрение выставлен и портрет герцога, написанный в 2017 году, в год его ухода на пенсию.

Среди уникальных предметов – дневник королевы Виктории, в котором есть запись о рождении матери принца Филиппа, принцессы Алисы, в Виндзорском замке в 1885 году.

Здесь также выставлено немало предметов, которые в течение десятилетий дарили герцогу, когда он исполнял свои официальные обязанности и наносил зарубежные визиты.

Некоторые, довольно необычные. Например, этого кузнечика в человеческий рост подарил президент Франции Жорж Помпиду во время своего визита в Соединённое Королевство в 1972 году.

Есть здесь и шахматный набор, подаренный Нельсоном Манделой во время его визита в Великобританию в 1996-м. Он стоит с парой ковбойских сапог, подаренных принцу во время его визита в Техас в 1991-м.

Также на выставке представлены и остатки часов из Георгиевского зала вместе с фрагментом сгоревшей балки. Принципу Филиппу удалось вытянуть их из-под обломков после пожара, случившегося здесь в 1992 году.

[Салли Гудсир, куратор выставки]:

«Поскольку люди не смогли собраться на похороны принца, как обычно, я надеюсь, что они смогут прийти в замок и узнать о нём немного больше».

Выставка будет открыта для посетителей до 20 сентября.

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