Виртуальная экскурсия: пещера Ласко во Франции снова доступна для туристов

Туристы снова могут прогуляться по доисторической пещере Ласко во Франции – правда, в виртуальной реальности. Памятник..

Туристы снова могут прогуляться по доисторической пещере Ласко во Франции – правда, в виртуальной реальности. Памятник палеолитического искусства закрыли для посещений примерно 60 лет назад, и вживую его больше не осмотреть.

Однако в Париже проходят 45-минутные групповые экскурсии. Надев шлем виртуальной реальности, можно пройти по подземным галереям, общая протяжённость которых достигает 235 метров.

[Мехди Тайуби, сотрудник компании Dassault Systеmes]:

«Мы взяли трёхмерные изображения пещеры Ласко, полученные в ходе нескольких кампаний по оцифровке. Эти данные мы интегрировали в программное обеспечение, которое разрабатываем в своей исследовательской лаборатории. Затем мы создали различные этапы экскурсии в пещеру. Всё выглядит в натуральную величину в масштабе один к одному».

Пещеру Ласко случайно обнаружили в 40-м году. Она находится рядом с городком Монтиньяк. На стенах пещеры написаны и выгравированы рисунки, сделанные примерно 15-18 тысяч лет назад. Это изображения зубров, быков, лошадей, оленей и животных из семейства кошачьих. Количество, качество и сохранность рисунков такова, что Ласко называют «Сикстинской капеллой первобытной живописи».

По словам специалистов, виртуальная экскурсия даёт намного больше впечатлений, чем просто фотографии. К тому же в неё включено посещение галерей, в которые никогда не пускали туристов.

[Мюриэль Морьяк, сотрудница комитета по сохранению пещеры Ласко]:

«Полностью воспроизведена галерея под названием «Колодец» и что ещё важнее – «кошачий лаз», куда публика не могла получить доступ, поскольку там очень узкие проходы».

Пещера Ласко была открыта для туристов с 48-го по 63-й годы. Из-за большого числа посетителей внутри скапливался углекислый газ и становилось очень влажно. Со временем наскальные рисунки начали портиться, поэтому доступ в пещеру закрыли.

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