В токийском зоопарке растят двух детёнышей большой панды

За месяц до летней Олимпиады-2020 у Токио появилась ещё одна причина для празднования. В зоопарке «Уэно»..

[Ютака Фукуда, директор зоопарка]:

«Впервые за четыре года в зоопарке «Уэно» родились детёныши панд. Это близнецы. И в нашем зоопарке впервые рождаются сразу две панды».

За месяц до летней Олимпиады-2020 у Токио появилась ещё одна причина для празднования. В зоопарке «Уэно» большая панда Шин-Шин принесла двух детёнышей.

Детёныши родились с разницей в полтора часа. Их пол пока не определён, имён тоже не давали. Это сделают, когда близнецам исполнится по 100 дней.

Одного малыша у Шин-Шин сразу забрали, поскольку обычно панды не заботятся сразу о двух детёнышах. Сотрудники зоопарка будут менять бамбуковых медвежат местами, чтобы обоим доставалось материнское молоко.

[Ютака Фукуда, директор зоопарка]:

«Детёныши панд рождаются очень маленькими, поэтому некоторое время персонал будет наблюдать за ними круглосуточно. Они проследят, чтобы панды росли здоровыми».

Шин-Шин и отец детёнышей Ри-Ри поселились в токийском зоопарке десять лет назад. В июне 2017 года у них родилась самка по имени Сян-Сян.

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