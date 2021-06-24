В токийском зоопарке растят двух детёнышей большой панды
За месяц до летней Олимпиады-2020 у Токио появилась ещё одна причина для празднования. В зоопарке «Уэно»..
Дата загрузки: 2021-06-24
[Ютака Фукуда, директор зоопарка]:
«Впервые за четыре года в зоопарке «Уэно» родились детёныши панд. Это близнецы. И в нашем зоопарке впервые рождаются сразу две панды».
Детёныши родились с разницей в полтора часа. Их пол пока не определён, имён тоже не давали. Это сделают, когда близнецам исполнится по 100 дней.
Одного малыша у Шин-Шин сразу забрали, поскольку обычно панды не заботятся сразу о двух детёнышах. Сотрудники зоопарка будут менять бамбуковых медвежат местами, чтобы обоим доставалось материнское молоко.
[Ютака Фукуда, директор зоопарка]:
«Детёныши панд рождаются очень маленькими, поэтому некоторое время персонал будет наблюдать за ними круглосуточно. Они проследят, чтобы панды росли здоровыми».
Шин-Шин и отец детёнышей Ри-Ри поселились в токийском зоопарке десять лет назад. В июне 2017 года у них родилась самка по имени Сян-Сян.
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