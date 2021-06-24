Рейксмюсеум восстановил утраченные фрагменты «Ночного дозора» Рембрандта
Впервые за 300 лет знаменитый «Ночной дозор» Рембрандта можно увидеть таким, каким он был изначально. Амстердамский..
Дата загрузки: 2021-06-24
Свой шедевр Рембрандт написал в 1642 году по заказу стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока, входящей в Стрелковое общество Нидерландов. Изначально полотно было размером 379 на 453 сантиметра, теперь – 363 на 437 сантиметров.
[Тако Диббитс, директор музея]:
«Примерно 300 лет назад «Ночной дозор» перенесли с первоначального места в клубе гражданского ополчения в ратушу. Там картину должны были повесить между дверями, но она не поместилась. Тогда грузчики взяли ножницы и отрезали со всех сторон полоски».
Восстановить утраченное изображение удалось благодаря копии картины, которую в XVII веке написал Геррит Люнденс. Также специалисты сделали фотографии оригинального «Ночного дозора» с высоким разрешением. Таким образом искусственный интеллект создал недостающие части полотна, сохраняя манеру живописи Рембрандта.
[Роберт Эрдманн, научный сотрудник музея]:
«Итак, вот конечный результат. Здесь можно увидеть – сейчас я покажу вам, – что край картины «Ночной дозор» в её нынешнем виде проходит вот тут по задней части шлема. Всё, что левее – это реконструкция».
Вместе с восстановленными фрагментами фигура капитана Франса Баннинга Кока немного сместилась от центра. По мнению специалистов, после этого сцена стала ещё динамичнее. Например, теперь понятно, что барабанщик, услышав приказ о выступлении, делает шаг, и собака лает на него.
[Тако Диббитс, директор музея]:
«Слева появились три свидетеля происходящего: двое мужчин и ребёнок, который смотрит через балюстраду на главную сцену. Они, как и мы, наблюдают за разворачивающимся действием. В каком-то смысле получается круг – мы стоим здесь, а они стоят там и как будто вовлекают нас в происходящее».
При этом сотрудники музея отмечают, что созданная ими копия утраченных частей картины, возможно, не самая лучшая, поскольку технологии постоянно совершенствуются.
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