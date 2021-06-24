Рейксмюсеум восстановил утраченные фрагменты «Ночного дозора» Рембрандта

Впервые за 300 лет знаменитый «Ночной дозор» Рембрандта можно увидеть таким, каким он был изначально. Амстердамский..

Впервые за 300 лет знаменитый «Ночной дозор» Рембрандта можно увидеть таким, каким он был изначально. Амстердамский Рейксмюсеум провёл кропотливую работу и восстановил утраченные фрагменты картины.

Свой шедевр Рембрандт написал в 1642 году по заказу стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока, входящей в Стрелковое общество Нидерландов. Изначально полотно было размером 379 на 453 сантиметра, теперь – 363 на 437 сантиметров.

[Тако Диббитс, директор музея]:

«Примерно 300 лет назад «Ночной дозор» перенесли с первоначального места в клубе гражданского ополчения в ратушу. Там картину должны были повесить между дверями, но она не поместилась. Тогда грузчики взяли ножницы и отрезали со всех сторон полоски».

Восстановить утраченное изображение удалось благодаря копии картины, которую в XVII веке написал Геррит Люнденс. Также специалисты сделали фотографии оригинального «Ночного дозора» с высоким разрешением. Таким образом искусственный интеллект создал недостающие части полотна, сохраняя манеру живописи Рембрандта.

[Роберт Эрдманн, научный сотрудник музея]:

«Итак, вот конечный результат. Здесь можно увидеть – сейчас я покажу вам, – что край картины «Ночной дозор» в её нынешнем виде проходит вот тут по задней части шлема. Всё, что левее – это реконструкция».

Вместе с восстановленными фрагментами фигура капитана Франса Баннинга Кока немного сместилась от центра. По мнению специалистов, после этого сцена стала ещё динамичнее. Например, теперь понятно, что барабанщик, услышав приказ о выступлении, делает шаг, и собака лает на него.

[Тако Диббитс, директор музея]:

«Слева появились три свидетеля происходящего: двое мужчин и ребёнок, который смотрит через балюстраду на главную сцену. Они, как и мы, наблюдают за разворачивающимся действием. В каком-то смысле получается круг – мы стоим здесь, а они стоят там и как будто вовлекают нас в происходящее».

При этом сотрудники музея отмечают, что созданная ими копия утраченных частей картины, возможно, не самая лучшая, поскольку технологии постоянно совершенствуются.

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