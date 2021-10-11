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Как растёт бельчонок в кошачьей семье. Забавное видео

Как растёт бельчонок в кошачьей семье. Забавное видео
Как растёт бельчонок в кошачьей семье. Забавное видео

Новорождённый бельчонок упал с дерева, и его подобрали Эмма и Джим Уоткинсы. Они принесли малыша домой, назвали его Рокки и отдали на попечение кошки.

Кошка Эмми недавно родила котят и приняла маленького грызуна. Бельчонок кормится рядом с котятами, и мама-кошка заботится о нём как о своём детёныше.

Супруги рассказали что, у бельчонка появляются кошачьи повадки. Когда его берут на руки и гладят, он издаёт мурлыкающие звуки.

Супруги не планируют возвращать Рокки в дикую природу Рокки, поскольку он растёт в доме.

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