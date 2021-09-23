Турецкий актёр Узунсой участвовал в уличной постановке в августе этого года. Его герой должен был упасть на землю.
«Персонаж, которого я играл, был ранен и испытывал сильную боль. Он упал с лошади и тяжело дышал», – пояснил актёр. Неожиданно появилась бездомная собака. Она стала успокаивать «пострадавшего». «Я был тронут. Это был очень эмоциональный и неожиданный момент для меня», – сказал актёр.
На следующий день после спектакля актёр решил отыскать пса, чтобы пристроить его в хорошие руки. Люди старались ему помочь. «Сегодня я снова пошёл туда. Я буду искать его, пока не найду», – сказал Узунсой.
Как бродячая собака утешала «пострадавшего». Весёлое видео
Турецкий актёр Узунсой участвовал в уличной постановке в августе этого года. Его герой должен был упасть на землю.