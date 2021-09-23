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Как бродячая собака утешала «пострадавшего». Весёлое видео

Как бродячая собака утешала «пострадавшего». Весёлое видео
Как бродячая собака утешала «пострадавшего». Весёлое видео

Турецкий актёр Узунсой участвовал в уличной постановке в августе этого года. Его герой должен был упасть на землю.
1 9 - Как бродячая собака утешала «пострадавшего». Весёлое видео«Персонаж, которого я играл, был ранен и испытывал сильную боль. Он упал с лошади и тяжело дышал», – пояснил актёр. Неожиданно появилась бездомная собака. Она стала успокаивать «пострадавшего». «Я был тронут. Это был очень эмоциональный и неожиданный момент для меня», – сказал актёр.

На следующий день после спектакля актёр решил отыскать пса, чтобы пристроить его в хорошие руки. Люди старались ему помочь. «Сегодня я снова пошёл туда. Я буду искать его, пока не найду», – сказал Узунсой.

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