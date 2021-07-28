Пятирогий баран стал звездой Интернета

Этот баран стал звездой Интернета. И понятно, почему. У животного пять рогов. Барана выставили на продажу..

Этот баран стал звездой Интернета. И понятно, почему. У животного пять рогов. Барана выставили на продажу на рынке в Нигерии в преддверии мусульманского праздника, и он неизменно приковывал взгляды покупателей.

Пользователи сети сравнили эти рога с короной статуи Свободы.

[житель Лагоса]:

«Я впервые вижу барана с пятью рогами».

Впрочем, пять рогов – это не исключительная редкость для баранов. В Великобритании с давних пор существует домашняя порода четырёхрогих овец. Эти животные внешне напоминают коз. При этом у них может быть от двух до шести рогов.

У четырёхрогих баранов вырастает два вертикальных рога длиной до 60 сантиметров и два боковых меньшего размера.

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