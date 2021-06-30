Ледяная ванна: как укрепляют иммунитет в пустыне ОАЭ

В пустыне близ города Шарджа в Объединённых Арабских Эмиратах – плюс 40 градусов по Цельсию. Когда..

В пустыне близ города Шарджа в Объединённых Арабских Эмиратах – плюс 40 градусов по Цельсию. Когда утреннее солнце обжигает дюны, единственное желание – погрузиться в кадку со льдом.

И теперь это возможно. Такие сеансы проводит швейцарец Бенуа Демельмейстер.

Перепад температур в сорок градусов выдержать непросто. Но именно так, по мнению создателя такой процедуры, можно укрепить иммунитет.

[Бенуа Демельмейстер, создатель процедуры]:

«Разница температур улучшает иммунную систему. На короткий период времени создаётся нагрузка для организма, что делает его сильнее».

Техника основана на древней тибетской методике дыхания. Так в теле активизируется особый механизм, помогающий противостоять холоду.

При этом даже новички постепенно находят свою точку равновесия.

[Марван Абделазиз, участник]:

«Начало немного пугающее. Хочется вылезти отсюда, не получается контролировать своё дыхание. А теперь всё в порядке, чувствую себя отлично». [Реза Тиргари, участник]:

«Тут понимаешь, насколько разум человека может играть ведущую роль относительно тела. Нужно заставить своё тело подчиняться сознанию – в этом весь секрет».

Сам Бенуа – бывший банкир. Однако вдохновившись поиском скрытых резервов организма, сменил деятельность. Он считает, что успеха может достичь каждый.

[Бенуа Демельмейстер, тренер]:

«Мне нравится выводить людей из зоны комфорта и давать им возможность познать тело и разум, чтобы воссоединиться с природой».

Основоположником таких температурных экспериментов является голландец Вим Хоф, обладатель мировых рекордов. Он известен тем, что взошёл на снежный пик Монблан в одних шортах.

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