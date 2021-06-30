Ледяная ванна: как укрепляют иммунитет в пустыне ОАЭ
В пустыне близ города Шарджа в Объединённых Арабских Эмиратах – плюс 40 градусов по Цельсию. Когда..
Дата загрузки: 2021-06-30
И теперь это возможно. Такие сеансы проводит швейцарец Бенуа Демельмейстер.
Перепад температур в сорок градусов выдержать непросто. Но именно так, по мнению создателя такой процедуры, можно укрепить иммунитет.
[Бенуа Демельмейстер, создатель процедуры]:
«Разница температур улучшает иммунную систему. На короткий период времени создаётся нагрузка для организма, что делает его сильнее».
Техника основана на древней тибетской методике дыхания. Так в теле активизируется особый механизм, помогающий противостоять холоду.
При этом даже новички постепенно находят свою точку равновесия.
[Марван Абделазиз, участник]:
«Начало немного пугающее. Хочется вылезти отсюда, не получается контролировать своё дыхание. А теперь всё в порядке, чувствую себя отлично».
[Реза Тиргари, участник]:
«Тут понимаешь, насколько разум человека может играть ведущую роль относительно тела. Нужно заставить своё тело подчиняться сознанию – в этом весь секрет».
Сам Бенуа – бывший банкир. Однако вдохновившись поиском скрытых резервов организма, сменил деятельность. Он считает, что успеха может достичь каждый.
[Бенуа Демельмейстер, тренер]:
«Мне нравится выводить людей из зоны комфорта и давать им возможность познать тело и разум, чтобы воссоединиться с природой».
Основоположником таких температурных экспериментов является голландец Вим Хоф, обладатель мировых рекордов. Он известен тем, что взошёл на снежный пик Монблан в одних шортах.
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