Amnesty International: закон о нацбезопасности в Гонконге нарушает прав человека

[Джошуа Розенцвейг, сотрудник Amnesty International]:

«Мы обнаружили, что в Гонконге национальная безопасность часто используется в качестве предлога для подавления голосов оппозиции, а сам закон о нацбезопасности предоставил властям Гонконга очень мощные инструменты для ограничения свободы выражения и других прав человека».

Власти Гонконга используют новый закон о национальной безопасности в качестве предлога для пресечения инакомыслия, оправдания цензуры, арестов и преследований, в том числе судебных. Все эти действия нарушают права человека. Такой вывод сделала организация Amnesty International в своём новом отчёте.

Пекин ввёл этот закон в июне 2020 года. Он предусматривает наказание за всё, что власти сочтут подрывной деятельностью, попыткой свержения строя, сговором с иностранными силами и терроризмом. Максимальный срок лишения свободы – пожизненное заключение.

Так, за первый год действия закона было арестовано более 100 человек и более 60 из них предъявили обвинения.

При этом власти обещали, что закон коснётся «крайне малого числа людей», и что он уже восстановил стабильность после масштабных протестов в 2019 году. Они также говорят, что права и свободы Гонконга не нарушаются. Однако правозащитники не согласны.

[Джошуа Розенцвейг, сотрудник Amnesty International]:

«Некоторые преследования выглядят политически мотивированными и направленными на обуздание оппозиции. Они заглушают голоса, которые власти не хотят слышать и также не хотят, чтобы их слышали другие».

В 47-страничном отчёте Amnesty International ссылается на анализ судебных решений, записи судебных заседаний и интервью с активистами.

Гонконг вернулся под управление Китая в 1997 году. Пекин обещал по меньшей мере 50 лет сохранять автономию региона. Однако китайская компартия оказывает на него всё большее влияние. Закон о нацбезопасности вступил в силу в 23 годовщину перехода бывшей британской колонии под китайский суверенитет.

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