Дебаты в Европарламенте: Польша и ЕС снова спорят о верховенстве закона

Европейский союз выдвигает странам-членам необоснованные требования. Об этом заявил премьер-министр Польши во время напряжённых дебатов в..

[Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши]:

«У нас нет разногласий. Просто верховенство закона используют в качестве предлога для требования от государств-членов того, чего нет в договорах».

Европейский союз выдвигает странам-членам необоснованные требования. Об этом заявил премьер-министр Польши во время напряжённых дебатов в Европарламенте.

Дебаты устроили в ответ на недавнее решение Конституционного трибунала Польши. На прошлой неделе он объявил, что конституция страны стоит выше законов ЕС. Он также разрешил оспаривать решения Европейского суда, который считается высшей инстанцией.

Председатель Еврокомиссии призвала Варшаву пересмотреть решение, а также отменить судебную реформу, которая вызывает большое недовольство блока. По её словам, только так Польша сможет получить экономическую помощь от ЕС на восстановление после пандемии.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Чтобы европейская демократия работала, нужно уважать общие правила и принципы институтов и независимого правосудия. Мы говорим о верховенстве закона и верховенстве европейского права. Не пытайтесь избежать этих дебатов. Подрыв любой из этих основных опор ставит под угрозу нашу европейскую демократию».

Польша запросила у Брюсселя почти 24 миллиарда евро в виде грантов и ещё более 12 миллиардов в качестве дишёвых кредитов, чтобы восстановить экономику. Однако, как предполагается, средства не выделят до тех пор, пока спор вокруг судебной реформы и толкований основных законов ЕС не будет разрешён.

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