Мигранты собрались у офиса ООН в Ливии и требуют спасти их от пыток

[Мохаммад Омар, мигрант из Судана]:

«Аморальные практики, такие как избиения, тюремное заключение и пытки. Это безнравственные практики, с которыми не сталкивается ни один мигрант ни в одной стране, кроме Ливии».

Сотни мигрантов из разных стран Африки толпятся у центра ООН в ливийском Триполи. Они просят помочь им бежать из страны, чтобы спастись от арестов и убийств.

По данным гуманитарных организаций, беженцы в Ливии подвергаются насилию и вымогательствам. В последнее время стало хуже.

Однако люди всё равно сюда едут, поскольку страна стала главной отправной точкой по пути людей в страны Европы.

[Надия Абдул Руман, мигрантка из Эритреи]:

«Я приехала сюда с мужем и сестрой через Судан. Одна банда похитила нас и стала требовать выкуп у моих родителей. Часть денег отправили. Но, не получив остальное, банда убила моего мужа. Потом моя сестра с её мужем отправились по морю, но погибли. У меня на руках двое детей: мой сын и дочь сестры. Нам дали дом, но и там военные на нас напали. Когда нас освободили, мы пришли сюда и теперь хотим одного: не жить в Ливии».

Вооружённые силы Ливии начали массовые аресты мигрантов около недели назад. Задержали более 5000 человек и поместили их в переполненные центры.

Кроме того, застрелили не менее шести человек. Теперь люди спят у офиса ООН прямо на земле, ожидая, что им помогут. Некоторые ранены. Говорят, что страдают от голода и издевательств.

[Фатима, мигрантка из Судана]:

«Я хочу уехать из Ливии, пусть нас эвакуируют. Мы устали. У нас нет ни еды, ни крова. Они нападают на нас с оружием, сажают в тюрьмы без еды и воды. Когда мы вышли из тюрьмы, то пришли сюда. Детям тоже нечего есть».

Правительство национального единства Ливии говорит, что пытается решить проблему нелегальной миграции. При этом Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало людей не оккупировать его офис, а также обещает организовать гуманитарные авиарейсы в другие страны.

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