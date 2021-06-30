Главы МИД G20 впервые за два года встретились лицом к лицу

Министры иностранных дел «Большой двадцатки» провели первую встречу лицом к лицу за два года. Во время..

[Луиджи Ди Майо, министр иностранных дел Италии]:

«Международный ответ на кризис COVID-19 показал важность совместного подхода на международном уровне в противовес национальным мерам».

Министры иностранных дел «Большой двадцатки» провели первую встречу лицом к лицу за два года. Во время обсуждений они призывали найти общие решения для глобальных кризисов, таких как пандемия COVID-19.

Саммит прошёл в итальянском городе Матера, поскольку Италия в настоящее время председательствует в G20 на ротационной основе.

Главным фокусом встречи было то, как улучшить кооперацию, восстановить глобальную экономику после эпидемии, а также дать толчок развитию в Африке.

[Луиджи Ди Майо, министр иностранных дел Италии]:

«Африка пострадала от серьёзных последствий COVID-19, и помимо последствий для здоровья, обеспокоенность вызывают и финансовые проблемы. Я считаю, что G20 помимо того, что проявляет интерес к этому вопросу, должна помочь африканскому континенту пройти этот трудный период и вернуться на путь устойчивого роста».

Италия, на территории которой находятся агентства ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, выдвинула на первый план глобальную продовольственную безопасность.

На страны «Большой двадцатки» приходится более 80% мирового ВВП, 75% мировой торговли и 60% населения планеты. В Матеру лично прибыли высокопоставленные дипломаты из США, Японии, Великобритании, Франции, Германии и Индии.

Министры иностранных дел Китая, Бразилии и Австралии предпочли следить за обсуждениями по видеосвязи, а Россия и Южная Корея направили заместителей министров.

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