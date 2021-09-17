Первая в ЕС: Италия сделает сертификаты вакцинации требованием для всех работников

Первая в ЕС. Италия вводит обязательные сертификаты вакцинации от COVID для всех работающих граждан. Правило должно..

Первая в ЕС. Италия вводит обязательные сертификаты вакцинации от COVID для всех работающих граждан.

Правило должно вступить в силу 15 октября для работников и частного, и государственного секторов. Тех, кто не предоставит сертификата, могут отправить в неоплачиваемый отпуск. При этом обещают, что увольнений не будет.

А вот если вы проигнорируете требование и всё равно придёте на работу, то можете получить штраф до 1000 евро.

Как ожидается, действовать будут и бумажные, и цифровые сертификаты. Они должны подтверждать, что человек вакцинировался хотя бы одной дозой, переболел COVID либо недавно сделал тест, и он оказался отрицательным.

[итальянец]:

«Сертификат вакцинации – это важный инструмент, чтобы решить серьёзную проблему. В такой ситуации нам нужны эффективные решения». [итальянец]:

«Я думаю, это несправедливо, потому что я свободный гражданин, я могу решать сам, получать такой сертификат или нет. Если этого требуют, то получается, что мы живём не в демократии, а в диктатуре. Я не согласен».

В последние недели в стране то и дело вспыхивали протесты против обязательной вакцинации. Но большинство политических партий выступили за сертификаты, чтобы не допустить новых локдаунов.

Ассоциации работодателей тоже за. Зато профсоюзы требуют, чтобы тем, кто отказывается от прививок, тесты делали бесплатно. Впрочем, чиновники отмечают, что в этом случае многие по-прежнему будут избегать вакцинации.

В стране по меньшей мере одну прививку от COVID сделало уже почти три четверти населения.

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