ООН: доступ в китайский регион Синьцзян по-прежнему закрыт
ООН и западные страны по-прежнему не могут получить доступ в китайский регион Синьцзян, чтобы проверить положение..
Дата загрузки: 2021-09-14
Ситуация, в которой оказалось этническое меньшинство в отдалённом регионе на северо-западе КНР, давно беспокоит мир. Поступают сообщения, что правящая в Китае компартия поместила более миллиона уйгуров в так называемые центры профессиональной подготовки, которые по-факту – обычные тюрьмы.
[Мишель Бачелет, Верховный комиссар УВКПЧ ООН]:
«К сожалению, пока не могу сообщить о прогрессе в поиске реального доступа в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Тем временем мой офис завершает анализ информации о серьёзных нарушениях прав человека в этом регионе. Вскоре все данные обнародуют».
Китайские власти утверждают, что все заключённые из профессиональных центров Синьцзяна уже отправились на работу. Проверить эти утверждения невозможно, опять же, из-за закрытости региона.
Правозащитники говорят, что компартия пытается заставить уйгуров отказаться от их веры и культуры. Подобным гонениям подвергаются не только китайские мусульмане. Известно, что объектами преследований также стали тибетцы, прихожане домашних христианских церквей и приверженцы медитативной практики Фалуньгун.
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