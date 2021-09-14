ООН: доступ в китайский регион Синьцзян по-прежнему закрыт

ООН и западные страны по-прежнему не могут получить доступ в китайский регион Синьцзян, чтобы проверить положение..

ООН и западные страны по-прежнему не могут получить доступ в китайский регион Синьцзян, чтобы проверить положение мусульман-уйгуров. Об этом сообщила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Ситуация, в которой оказалось этническое меньшинство в отдалённом регионе на северо-западе КНР, давно беспокоит мир. Поступают сообщения, что правящая в Китае компартия поместила более миллиона уйгуров в так называемые центры профессиональной подготовки, которые по-факту – обычные тюрьмы.

[Мишель Бачелет, Верховный комиссар УВКПЧ ООН]:

«К сожалению, пока не могу сообщить о прогрессе в поиске реального доступа в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Тем временем мой офис завершает анализ информации о серьёзных нарушениях прав человека в этом регионе. Вскоре все данные обнародуют».

Китайские власти утверждают, что все заключённые из профессиональных центров Синьцзяна уже отправились на работу. Проверить эти утверждения невозможно, опять же, из-за закрытости региона.

Правозащитники говорят, что компартия пытается заставить уйгуров отказаться от их веры и культуры. Подобным гонениям подвергаются не только китайские мусульмане. Известно, что объектами преследований также стали тибетцы, прихожане домашних христианских церквей и приверженцы медитативной практики Фалуньгун.

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