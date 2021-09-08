Четырёх демократических активистов арестовали в Гонконге

Новый удар по оппозиции Гонконга. Полиция острова арестовала ещё четверых продемократических активистов.

Среди них Чхоу Хантун – адвокат и помощница главы организации, которая каждый год проводит вечер памяти 4 июня. На мероприятии поминают жертв кровавого подавления студентов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Тогда, по некоторым данным, могло быть убито до 10 тысяч человек.

Прежде чем войти в главный полицейский офис, Чхоу выступила перед журналистами.

[Чхоу Хантун, продемократическая активистка]:«Чем больше мы противостоим, тем больше власти нас подавляют. Но разве станет лучше, если прекратить сопротивление? Не думаю. Если сдаёшься и не борешься, власти всё равно не оставят тебя в покое. Мы увидели, что они преследуют все группы несогласных».

До 7 сентября организация должна была передать полиции список своих членов, а также раскрыть финансовые данные и подробности своей деятельности. Чхоу Хантун как раз пришла, чтобы сообщить, что эту информацию не предоставят.

[Чхоу Хантун, продемократическая активистка]:«Единственное, на что мы можем полагаться – это наша сила, общественное внимание и настойчивость в правильных поступках».

Власти Гонконга обвиняют организацию в том, что она «агент иностранных сил». Теперь её членам грозят большие штрафы и до шести месяцев тюрьмы.

Все аресты произвели в рамках нового закона о нацбезопасности, который Пекин принял в этом автономном регионе напрямую, без утверждения местных властей. Западные страны и правозащитники говорят, что согласно его пунктам можно арестовать любого по размытым обвинениям в сепаратизме, терроризме и связях с иностранными силами. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Гонконг – бывшая британская колония. Формально он должен пользоваться автономией и управляться по демократическим нормам. Однако на деле всё больше влияния здесь оказывает правящая в Китае компартия.

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