Ещё одна оппозиционная организация Гонконга закрылась под давлением

Гонконгские продемократические организации вынуждены прекращать работу из-за закона о национальной безопасности, который действует в регионе с..

Гонконгские продемократические организации вынуждены прекращать работу из-за закона о национальной безопасности, который действует в регионе с прошлого года.

В их числе альянс, который каждый год проводил мероприятия в память о студентах, погибших в Бойне на Тяньаньмэнь. Так называют кровавое подавление студенческих выступлений в Пекине 4 июня 1989 года.

Ранее в этом месяце власти заморозили банковские счета организации, на которых было более 280 тысяч долларов.

[Ричард Цой, пресс-секретарь организации]:

«Как граждане Гонконга мы все знаем, что стоит за 4 июня. Это есть в памяти каждого. Я верю, что народ Гонконга, хоть по-одному, хоть другим способом, будет, как и раньше, поминать события 4 июня».

Лидеры уже находятся в тюрьме за участие в антиправительственных протестах 2019 года. Кроме того, им вместе с заместителем главы организации выдвинули обвинения в подстрекательстве к подрывной деятельности.

А в этом месяце гонконгская полиция также провела обыск в закрытом Музее, который посвящён жертвам бойни на Тяньаньмэнь.

Когда-то Гонконг был британской колонией и жил по демократическим нормам. В 1997 году его передали под управление КНР. С тех пор, несмотря на все обещания не менять уклад жизни на острове, компартия постепенно наращивала своё влияние.

Переломным моментом стал закон о нацбезопасности, который Пекин в прошлом году принял здесь напрямую. Он позволяет арестовать любого по размытым обвинениям в экстремизме, терроризме или сепаратизме. По его статьям уже арестованы десятки активистов и правозащитников.

Традиционные акции на 4 июня здесь запрещают проводить последние два года. Власти аргументируют это коронавирусными ограничениями. Но многие гонконгцы считают, что это очередной шаг в сторону ущемления их прав.

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