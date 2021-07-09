Режим ЧС и пустые трибуны: на Играх-2020 не будет зрителей

Олимпийские игры в Японии пройдут без зрителей. Об этом сообщили организаторы Игр. Причиной такого решения стало..

[Тамаё Марукава, министр по делам Олимпиады в Японии]:

«На пятистороннем совещании Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, оргкомитета Игр, правительства Токио и национального правительства мы решили, что зрителей на трибунах в Токио не будет, поскольку в столице объявлен режим ЧС».

Олимпийские игры в Японии пройдут без зрителей. Об этом сообщили организаторы Игр. Причиной такого решения стало ускорившееся распространение коронавируса в Токио. Власти вводят режим чрезвычайной ситуации с 12 июля по 22 августа.

Ранее власти планировали допустить на соревнования в качестве зрителей только жителей страны. При этом трибуны можно было бы заполнить наполовину.

Теперь же зрителей не пустят и в соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, хотя там режима ЧС нет.

[Сэйко Хасимото, глава оргкомитета Олимпиады-2020]:

«Мы хотели видеть полные стадионы, чтобы зрители тоже принимали спортсменов. Это в полной мере продемонстрировало бы значимость спорта. Однако сейчас растёт заболеваемость коронавирусом. Поэтому, к сожалению, у нас нет другого выбора, кроме как проводить Игры с ограничительными мерами».

Между тем соревнования в префектурах Мияги, Фукусима, Ибараки и Сидзуока пройдут со зрителями, но их число будет ограничено.

Церемония открытия Олимпиады в Токио запланирована на 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.

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