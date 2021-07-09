В Новой Зеландии упал воздушный шар с пассажирами

В Новой Зеландии потерпел крушение воздушный шар. Пострадало 11 человек. Двое из них получили серьёзные телесные..

В Новой Зеландии потерпел крушение воздушный шар. Пострадало 11 человек. Двое из них получили серьёзные телесные повреждения. У остальных – царапины.

Инцидент произошёл в городке Эрроутаун, который расположен на острове Южный. Это популярная туристическая достопримечательность.

Сначала сообщали, что шар врезался в жилой дом. Однако потом официальные лица уточнили, что он упал на территории пустующей фермы, где и планировал приземлиться, только не так жёстко. Как сообщается, успешному приземлению помешали сильные порывы ветра.

Пострадавших на вертолёте отправили в больницу в восточной части острова.

К слову, две недели назад в США в результате крушения воздушного шара погибло четыре человека. В том случае оборвалась его корзина. Это произошло, когда шар пролетал над городом Альбукерке.

Короткая ссылка на эту страницу: