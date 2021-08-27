Снег в пустыне: чилийцы радуются редкому явлению
Редкое явление в Чили. Пустыню Атакама занесло снегом. Она считается самой засушливой на планете. Жители городка..
Дата загрузки: 2021-08-27
[житель Эль-Сальвадора]:
«Здорово, что наши дети могут повеселиться и подышать свежим воздухом».
[жительница Эль-Сальвадора]:
«Это замечательно. Мне 30 лет, и я впервые вижу снег».
Автомобилисты тоже не могут проехать мимо. Многие останавливаются и выходят.
[водитель]:
«Я никогда не видел снег, это впервые. Чудо природы».
[жительница Чили]:
«Мне очень понравилось, похоже на перину. Это прекрасно!»
Снег в этом регионе выпадает раз в два-три года. Обычно в июне и июле. В августе он редкость.
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