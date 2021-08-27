Телеканал NTD

Снег в пустыне: чилийцы радуются редкому явлению

Снег в пустыне: чилийцы радуются редкому явлению

Редкое явление в Чили. Пустыню Атакама занесло снегом. Она считается самой засушливой на планете. Жители городка..

Дата загрузки: 2021-08-27

Редкое явление в Чили. Пустыню Атакама занесло снегом. Она считается самой засушливой на планете. Жители городка Эль-Сальвадор, пользуясь случаем, вывозят детей на природу лепить снеговиков.

[житель Эль-Сальвадора]:
«Здорово, что наши дети могут повеселиться и подышать свежим воздухом».

[жительница Эль-Сальвадора]:
«Это замечательно. Мне 30 лет, и я впервые вижу снег».

Автомобилисты тоже не могут проехать мимо. Многие останавливаются и выходят.

[водитель]:
«Я никогда не видел снег, это впервые. Чудо природы».

[жительница Чили]:
«Мне очень понравилось, похоже на перину. Это прекрасно!»

Снег в этом регионе выпадает раз в два-три года. Обычно в июне и июле. В августе он редкость.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...