Польша вводит режим ЧП на границе с Беларусью

Кабинет министров Польши попросил президента ввести режим чрезвычайного положения на приграничных с Беларусью территориях. В течение..

Кабинет министров Польши попросил президента ввести режим чрезвычайного положения на приграничных с Беларусью территориях. В течение 30 дней он будет частично действовать в Подляском и Люблинском воеводствах.

Причиной стала волна нелегальных мигрантов с территории Беларуси, которая продолжает нарастать.

[Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши]:

«Ситуация на границе с Беларусью кризисная и по-прежнему напряжённая. Власти Лукашенко решили перевезти людей, в основном из Ирака, и подтолкнуть их на территорию Польши, Литвы и Латвии, чтобы дестабилизировать ситуацию в наших странах».

Режим ЧП предоставит пограничникам более широкие полномочия по мониторингу и контролю за передвижениями людей.

[Мариуш Каминьский, министр внутренних дел Польши]:

«Только в августе 3000 человек пытались пересечь границу с Польшей незаконно. Это равносильно незаконному переходу в Европейский Союз, потому что польско-белорусская граница – это внешняя граница Европейского Союза. Большинство этих попыток пресекли пограничники и солдаты».

Недавно Польша также начала строить заграждение из колючей проволоки вдоль границы с Беларусью.

[Мариуш Каминьский, министр внутренних дел Польши]:

«Согласно нашей разведке, за последние несколько недель около 10 тысяч иракцев привезли в Минск в Беларуси, а потом транспортировали в районы польской, литовской и латвийский границ».

Отношения между Европейским Союзом и Беларусью за последний год резко ухудшились. Президент Александр Лукашенко заявил о своей победе на выборах, которые, по словам его оппонентов и западных стран, были сфальсифицированы.

После этого ЕС ввёл экономические санкции в отношении Минска. Он также обвиняет Лукашенко в ведении «гибридной войны».

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