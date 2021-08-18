Япония продлила коронавирусный режим ЧС до 12 сентября
Япония продлила режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID. Он будет действовать в Токио и других..
Дата загрузки: 2021-08-18
[Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии]:
«Что касается нынешнего режима чрезвычайной ситуации для шести районов и префектур, мы решили продлить его до 12 сентября».
В ходе пандемии Япония объявляла режим ЧС уже пять раз. Нынешние меры истекали 31 августа. Теперь они охватят 60% населения страны в префектурах Ибараки, Гунма, Сидзуока, Киото, Хёго и Фукуока. Для остальных 10 префектур меры будут менее строгими.
[Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии]:
«Дельта-вариант распространяет инфекцию по всему миру. Такого мы никогда не видели. Ситуация в стране изменилась. Я готов защищать жизни наших граждан и обеспечивать им безопасность».
Согласно текущим мерам, рестораны должны закрываться рано и не могут предлагать алкогольные напитки. В обмен власти обещают владельцам финансовую помощь.
Также правительство планирует ввести лимит на число людей в торговых центрах, а ещё призывает всех граждан реже бывать в общественных местах.
В Токио во вторник выявили более 4300 новых случаев коронавируса. А антирекорд был на прошлой неделе, когда заболевших было более 5700.
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