Япония продлила коронавирусный режим ЧС до 12 сентября

Япония продлила режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID. Он будет действовать в Токио и других..

[Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии]:

«Что касается нынешнего режима чрезвычайной ситуации для шести районов и префектур, мы решили продлить его до 12 сентября».

Япония продлила режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID. Он будет действовать в Токио и других регионах до середины сентября. Власти пошли на такой шаг, поскольку кое-где больницы еле справляются с наплывом пациентов.

В ходе пандемии Япония объявляла режим ЧС уже пять раз. Нынешние меры истекали 31 августа. Теперь они охватят 60% населения страны в префектурах Ибараки, Гунма, Сидзуока, Киото, Хёго и Фукуока. Для остальных 10 префектур меры будут менее строгими.

[Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии]:

«Дельта-вариант распространяет инфекцию по всему миру. Такого мы никогда не видели. Ситуация в стране изменилась. Я готов защищать жизни наших граждан и обеспечивать им безопасность».

Согласно текущим мерам, рестораны должны закрываться рано и не могут предлагать алкогольные напитки. В обмен власти обещают владельцам финансовую помощь.

Также правительство планирует ввести лимит на число людей в торговых центрах, а ещё призывает всех граждан реже бывать в общественных местах.

В Токио во вторник выявили более 4300 новых случаев коронавируса. А антирекорд был на прошлой неделе, когда заболевших было более 5700.

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