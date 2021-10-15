Уютные домики влекут туристов в разрушенную войной столицу Йемена

Даже война не помешала йеменским туристам отдыхать с комфортом. Пока морские курорты страны недоступны, люди едут..

Даже война не помешала йеменским туристам отдыхать с комфортом. Пока морские курорты страны недоступны, люди едут в Сану. В столицу влекут уютные домики, которые вырастают на крышах отелей.

Такие постройки здесь называют «тайрамана». Состоят всего из одной комнаты. Зато внутри – комфорт и роскошь. А ещё – большие окна и впечатляющий вид на Старый город. В таких домиках можно поесть и посидеть в хорошей компании.

[Абдул Мутталиб Хашем, гость отеля]:

«Очень сложно поехать в прибрежные города, такие как Аден и Ходейда. Поэтому мы с друзьями нашли прекрасное место для общения в Сане – тайраману. Очень хороший новый проект. Мы встречаемся здесь с друзьями, которых давно не видели. Это приятно».

Домики строят в разных стилях. Некоторые богато украшены не только внутри, но и снаружи. Вечером включается освещение, и становится ещё уютнее.

[Мохсен аль-Хумайкани, гость отеля]:

«Вместо того чтобы идти к кому-то домой, где не поместится много народу, можно собраться с друзьями в таком месте. Это общественное пространство для всех. Здесь можно поговорить о культуре, обменяться мнениями и поболтать о жизни».

Домики на крышах отелей становятся всё популярней. В них также проводят праздники и встречи выпускников.

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