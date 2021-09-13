Гребцы в маскарадных костюмах: в Москве прошёл заплыв сапсёрферов

На гребном канале в Москве – сотни любителей сапсёрфинга. Собрались на товарищеский заплыв. Среди них –..

На гребном канале в Москве – сотни любителей сапсёрфинга. Собрались на товарищеский заплыв. Среди них – и спортсмены, которым не удалось поучаствовать в Московском марафоне. Забег отменили из-за эпидемиологической ситуации. Перенесли на следующий год.

[участник заплыва]:

«Мы бегуны. Мы любим бегать, потому что бег – это жизнь, это спорт. Но в связи с тем, что Московский марафон вчера отменили, мы хотим поддержать организаторов Московского марафона и показать, что мы за то, чтобы проводили Московский марафон».

Сапсёрферы соревнуются не только в мастерстве гребли, но и в оригинальности костюмов. Многие нарядились в причудливых персонажей, чтобы поднять настроение и себе, и другим.

[участник заплыва]:

«У меня есть небольшой магазинчик подобных вещей. Что было, впопыхах собрали. Это маска гнолла – человека-гиены из вселенной Forgotten Realms».

Сапсёрфинг – достаточно молодой вид спорта. Больше всего его любят на Гавайях и в Калифорнии. В последние годы полюбили и в России как вид досуга выходного дня. Доски с веслами уже предлагают в аренду на многих озерах, реках и городских прудах.

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