Как овсянка помогает стать стройнее, ошибки при диетах

Овсяная каша популярна в качестве завтрака во многих странах мира. И не только за её энергетическую ценность, но также и за возможность разнообразить её ингредиентами.

В чём польза овсянки для здоровья?

Надолго даёт ощущение сытости и поддерживает иммунную систему ценными питательными веществами.

Белки, витамины, клетчатка и минералы в овсянке обеспечивают нормальное пищеварение и постоянный уровень сахара в крови.

Магний укрепляет нервную систему и обеспечивает нормальную работу мышц

Железо помогает энергетическому обмену и переносу кислорода

Кремний и биотин обеспечивают красоту и здоровье кожи и волос

Бета-глюкан усиливает иммунитет и защищает от вирусов и инфекций

Бета-глюкан овса также понижает холестерин и сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Каша на завтрак – здоровая альтернатива булочкам и кофе.

Каша для похудения: как это работает

Из-за сложных углеводов, содержащихся в каше, организму требуется больше времени для их полного переваривания. Таким образом, длительное ощущение сытости от каши – это главная составляющая в пути к похудению. Перекусы останутся в прошлом, так как вы не будете ощущать голод до самого обеда.

Можно включить в кашу полезные жиры, например, семена чиа или льняное семя.

В зависимости от объёма и количества ингредиентов, готовая каша содержит около 250-500 ккал.

Согласно исследованию Национального центра биотехнологической информации США, длительное чувство сытости обеспечивает бета-глюкан овса.

Каких ошибок следует избегать при диетах на каше

Хотя каша полезна для здоровья, нужно избегать больших порций. Если вы хотите стать стройнее, то рекомендуется в среднем за один приём пищи съедать около 50 граммов овсянки.

Кроме того, различные подсластители могут превратить ваш продукт для похудения в калорийную бомбу. В качестве альтернативы сахару и мёду вы можете использовать ягоды, свежие фрукты, например, бананы и яблоки. А для придания аромата можно добавить ваниль, какао-порошок или корицу.

Кроме того, будьте внимательны при покупке готовых смесей для приготовления каш, потому что в некоторых из них содержится сахар.

Проявите творческий подход

Вы можете сами приготовить кашу нужной для вас консистенции и добавить ингредиенты. Благодаря свежим фруктам овсянка обеспечит вас витаминами и минералами. Также можно добавить арахисовую или миндальную пасту.

Если варить овсянку на воде, она будет менее калорийной. Однако молоко делает кашу кремообразной и придает ей более насыщенный вкус. Также можно приготовить это блюдо на растительном молоке: кокосовом, рисовом или миндальном.

Чтобы диета на каше была эффективной, важно выбирать ингредиенты, которые вам нравятся и одновременно не содержат много калорий.

Один из рецептов овсяной каши

Ингредиенты:

50 г овсяных хлопьев

250 мл молока или воды

щепотка соли

1 ч.л. сиропа агавы

150 г ягод (свежих или сублимированных)

Способ приготовления:

Положите овсяные хлопья в кастрюлю, налейте туда молоко, воду или растительное молоко и добавьте щепотку соли. На слабом огне доведите её до кипения, постоянно помешивая. Когда каша загустеет, снимите её с плиты и добавьте чайную ложку сиропа агавы. Дайте каше настояться 2-3 минуты. При подаче на стол добавьте в неё свежие ягоды.