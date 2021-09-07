Улыбающийся хлеб: московская актриса печёт необычные караваи

Он улыбается, подмигивает и даже зевает. Этот хлеб с портретами – детище московской актрисы Серафимы Красниковой...

Он улыбается, подмигивает и даже зевает. Этот хлеб с портретами – детище московской актрисы Серафимы Красниковой. Идея родилась в прошлом году во время изоляции, когда выпечка хлеба стала популярным хобби.

Актриса-пекарь объединила кулинарию с искусством и начала украшать пышные караваи незатейливыми рисунками.

[Серафима Красникова, актриса-пекарь]:

«Взяла и рожицу нарисовала. Думаю, сейчас ничего не получится. А, когда мы достали, там получился классный улыбающийся такой какой-то «бредик», портретик. И так всё пошло-поехало».

Такие лица на хлебе стали фирменным знаком.

[Серафима Красникова, актриса-пекарь]:

«Я люблю людей, поэтому мне кажется, у меня внутри много разных лиц сидят, которые я видела, которые мне как-то понравились. И, когда я рисую портреты, никогда не знаю, кого рисую. Но я могу о ком-то подумать, и какие-то черты этого человека, возможно, проявятся».

За полгода Серафима испекла на заказ 150 буханок. Желающих купить такой хлеб было всё больше. С домашней кухни пришлось переезжать. Пространством поделилась одна из московских пекарен.

Актриса создала много рецептов: с куркумой, солодом, тыквой, свёклой и различными приправами.

[Мария Баева, покупательница]:

«Я удивляюсь, как для многих эта пандемия оказалась плюсом, потому что этот проект родился в пандемию. И как круто, что рука у Симы потянулась нарисовать этот портрет».

Покупателям нравится то, что каждая буханка не похожа на другую.

[Александр Крюков, покупатель]:

«Это часть души Серафимы. То есть не только в виде хлеба, но это ещё и некая авторская подпись, и личное участие. Поэтому я воспринимаю это так, что это персонализированный хлеб, который не только испекли, но и лично для меня создали, лично для меня».

Заказы на хлеб поступают актрисе через Instagram и Facebook. Буханка с портретом стоит от 300 до 800 рублей.

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