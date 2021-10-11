Тренажёры помогают австралийцам избавляться от депрессии
В этот тренажёрный зал в Хобарте приходят австралийцы с психическими расстройствами. Нарелль страдает от депрессии. Иногда..
Дата загрузки: 2021-10-12
В этот тренажёрный зал в Хобарте приходят австралийцы с психическими расстройствами. Нарелль страдает от депрессии. Иногда во время приступов даже не может встать с постели.
[Нарелль Дженкинс, посетительница тренажёрного зала]:
«Предложите мне погулять? С таким же успехом можете предложить полететь на Луну».
Женщина знает, что физические упражнения помогают восстанавливать душевное равновесие. Поэтому и записалась в тренажёрный зал. Но нашла здесь нечто большее.
[Нарелль Дженкинс, посетительница тренажёрного зала]:
«Если у меня не очень хороший день, то здесь люди это понимают. Когда прихожу сюда, они меня по-настоящему поддерживают».
Занятия бесплатные. Они проходят в рамках программы под названием «Просто двигайся». Тренеры ищут индивидуальный подход к каждому участнику. Сюда приходят люди с разными недугами – даже с шизофренией.
[Надя Коул, тренер]:
«Здесь люди могут общаться в течение недели, а также тренироваться в таких условиях, которые для них по-настоящему безопасны».
У участников занятий после систематичных тренировок улучшается состояние – и физическое, и психологическое.
[Марк Райсли, посетитель тренажёрного зала]:
«Со временем я заметил, что у меня нормализуется сердцебиение. Думаю, дальше мне будет только лучше».
Программа действует уже два года.
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