Лук, чеснок и имбирь: природное исцеление (рецепты)

Чеснок (Allium sativum), имбирь (Zingiber officinale) и лук (Allium cepa) – это уникальные природные средства для укрепления иммунной системы. По мнению американской травницы Сьюзан Мид, использование этих трёх ингредиентов в своём рационе может облегчить протекание различных заболеваний.

Чеснок: польза и применение

«Если бы у меня было только одно растение, которое я могла бы использовать всю жизнь, то это был бы чеснок», – говорит Сьюзан Мид. Этот продукт обладает антибактериальным и противовирусным действием. Чеснок помогает снизить уровень холестерина и высокое кровяное давление. Его добавляют в свечи для облегчения боли при геморрое и кандидозе.

Так как чеснок обладает специфическим запахом, Сьюзан Мид рекомендует измельчить один или два зубчика и затем ложкой положить немного на корень языка и проглотить. По словам Сьюзан, так запах сведётся к минимуму. Чеснок можно добавлять в маринады и супы, солить с луком, добавляя в различные блюда.

Применение имбиря

Растение стимулирует иммунную систему и снижает риск инфекционных заболеваний. Имбирь используют для лечения бронхита и дизентерии, при тошноте и рвоте, а также гастрите. Кристаллизованный или маринованный имбирь употребляют при избыточном весе и диабете.

Имбирь добавляют в супы, тушёные блюда, жарят или заваривают в виде чая. При симптомах простуды корень имбиря можно натереть и заварить с чаем. Для усиления эффекта пить такой чай лучше во время купания в горячей ванне. Как говорит Сьюзан, после этой процедуры нужно лечь спать и не прерывать сон будильником. По её словам, «такой способ творит чудеса».

Включите в рацион лук

Лук нормализует кровяное давление и снижает уровень холестерина. Его также используют в качестве традиционного средства от кашля. Нужно лишь добавить в воду мёд и сварить в ней до мягкости нарезанный лук. Затем есть по одному кусочку каждые четыре часа.

Компрессы из лука помогают при воспалении бронхов. А если приложить лук к месту укуса насекомых, то это снимет отёк и уменьшит боль. Сьюзан отмечает: «Если у вас проблемы с перевариванием, то можно добавить семена фенхеля».

При этом в сыром виде чеснок, имбирь и лук обладают большими лечебными свойствами, чем в сушёном. А использование всех трёх ингредиентов вместе даёт синергетический эффект, то есть он усиливается.

«Западный взгляд на лечение часто оказывается слишком сложным», – считает травница. «Мне близка китайская философия, которая рассматривает пищу как инструмент исцеления. Готовьте пищу так, чтобы вы могли получить от неё максимальную пользу», –добавляет она.