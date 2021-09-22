Рябина: польза для здоровья и как правильно заготовить

Деревья и кустарники рябины бывают садовыми и дикорастущими. Полезно всё растение: ягоды, цветы, листья и кора. Ягоды используют свежие или сушёные.
Пищевая ценность ягод рябины
Ягоды рябины содержат большое количество витамина С, сорбиновой кислоты и пищевых волокон. У них также уникальный антиоксидантный состав.
Из рябиновых ягод делают варенье и желе, приправляют ими блюда из дичи и добавляют в смузи и напитки.
Польза ягод рябины для здоровья
Противораковые свойства
Высокое содержание антиоксидантов в растении помогает в борьбе с раком. Группа исследователей из Индии в своём отчёте пишет, что кверцетин и сорбиновая кислота действуют как антиоксиданты, защищая от вредного воздействия свободных радикалов на организм.
Исследование Анне Т. Хукканен, Сату С. Пёлёнен и других из Института прикладной биотехнологии при финском Университете Куопио доказывает, что употребление в пищу ягод рябины имеет ряд преимуществ:
- повышает уровень антиоксидантов;
- сокращает вероятность образования раковых клеток;
- препятствует преждевременному старению;
- улучшает состояние кожи;
- повышает скорость регенерации и заживления клеток;
- улучшает зрение;
- снижает вероятность макулярной дегенерации.
Повышает иммунитет
В рябине содержится много витамина С (аскорбиновой кислоты). Он стимулирует выработку белых кровяных телец и действует как антиоксидант. Кроме того, витамин С необходим для образования коллагена, укрепляющего мышечную ткань и восстанавливающего кровеносные сосуды.
Антибактериальные свойства
Сорбиновая кислота уменьшает воздействие микробов и бактерий на кожу и организм. Экстракты из ягод рябины входят во многие косметические средства. Также эти ягоды употребляют в качестве антибактериального и противомикробного средства.
Помогает пищеварению
Клетчатка в ягодах способствует пищеварению и помогает при запорах, а органические соединения улучшают самочувствие при симптомах диареи.
Влияние на дыхательную систему
В традиционной медицине сок рябины использовался при воспалении дыхательных путей, боли в горле и астме. Антиоксидантные соединения действуют как противовоспалительное средство. Растение применяют для лечения респираторных заболеваний.
Меры предосторожности
Ягоды рябины содержат большое количество парасорбиновой кислоты, которая может негативно повлиять на работу почек и вызвать несварение желудка. Однако после заморозки или нагревания парасорбиновая кислота превращается в сорбиновую, полезную. Заготовьте ягоды правильно, чтобы получить максимум пользы!
Рецепт рябинового варенья
Ингредиенты:
800 г рябины
800 г яблок
1 кг сахара (больше или меньше, по вкусу)
1 палочка корицы
Полстакана воды
Сок половины лимона
Способ приготовления
Положите ягоды рябины в морозильную камеру на ночь, если вы не собирали их после мороза.
Добавьте в воду ягоды рябины, яблоки, нарезанные кубиками, сахар и корицу и поставьте на огонь.
Как только смесь закипит, добавьте лимонный сок и варите до тех пор, пока яблоки не превратятся в пюре.
Разлейте по банкам.