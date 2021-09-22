Рябина: польза для здоровья и как правильно заготовить

Деревья и кустарники рябины бывают садовыми и дикорастущими. Полезно всё растение: ягоды, цветы, листья и кора. Ягоды используют свежие или сушёные.

Пищевая ценность ягод рябины

Ягоды рябины содержат большое количество витамина С, сорбиновой кислоты и пищевых волокон. У них также уникальный антиоксидантный состав.

Из рябиновых ягод делают варенье и желе, приправляют ими блюда из дичи и добавляют в смузи и напитки.

Польза ягод рябины для здоровья

Противораковые свойства

Высокое содержание антиоксидантов в растении помогает в борьбе с раком. Группа исследователей из Индии в своём отчёте пишет, что кверцетин и сорбиновая кислота действуют как антиоксиданты, защищая от вредного воздействия свободных радикалов на организм.

Исследование Анне Т. Хукканен, Сату С. Пёлёнен и других из Института прикладной биотехнологии при финском Университете Куопио доказывает, что употребление в пищу ягод рябины имеет ряд преимуществ:

повышает уровень антиоксидантов;

сокращает вероятность образования раковых клеток;

препятствует преждевременному старению;

улучшает состояние кожи;

повышает скорость регенерации и заживления клеток;

улучшает зрение;

снижает вероятность макулярной дегенерации.

Повышает иммунитет

В рябине содержится много витамина С (аскорбиновой кислоты). Он стимулирует выработку белых кровяных телец и действует как антиоксидант. Кроме того, витамин С необходим для образования коллагена, укрепляющего мышечную ткань и восстанавливающего кровеносные сосуды.

Антибактериальные свойства

Сорбиновая кислота уменьшает воздействие микробов и бактерий на кожу и организм. Экстракты из ягод рябины входят во многие косметические средства. Также эти ягоды употребляют в качестве антибактериального и противомикробного средства.

Помогает пищеварению

Клетчатка в ягодах способствует пищеварению и помогает при запорах, а органические соединения улучшают самочувствие при симптомах диареи.

Влияние на дыхательную систему

В традиционной медицине сок рябины использовался при воспалении дыхательных путей, боли в горле и астме. Антиоксидантные соединения действуют как противовоспалительное средство. Растение применяют для лечения респираторных заболеваний.

Меры предосторожности

Ягоды рябины содержат большое количество парасорбиновой кислоты, которая может негативно повлиять на работу почек и вызвать несварение желудка. Однако после заморозки или нагревания парасорбиновая кислота превращается в сорбиновую, полезную. Заготовьте ягоды правильно, чтобы получить максимум пользы!

Рецепт рябинового варенья

Ингредиенты:

800 г рябины

800 г яблок

1 кг сахара (больше или меньше, по вкусу)

1 палочка корицы

Полстакана воды

Сок половины лимона

Способ приготовления

Положите ягоды рябины в морозильную камеру на ночь, если вы не собирали их после мороза.

Добавьте в воду ягоды рябины, яблоки, нарезанные кубиками, сахар и корицу и поставьте на огонь.

Как только смесь закипит, добавьте лимонный сок и варите до тех пор, пока яблоки не превратятся в пюре.

Разлейте по банкам.