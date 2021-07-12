Живописный горный район Северной Македонии станет национальным парком
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Дата загрузки: 2021-07-13
На горе находится 37 ледниковых озер, 25 – на македонской стороне, а остальные – в Косово. Также здесь произрастает 200 эндемичных видов растений и обитает почти 170 видов бабочек, 130 видов птиц и 45 – млекопитающих.
Этот парк станет одним из крупнейших в Европе.
Местные жители надеются, что это принесёт только пользу.
[Несер Джемаили, местный житель ]:
«Мы многого ждём от Национального парка. Будет больше туристов, которые приезжают в наши домики, и наши молочные продукты будут продаваться лучше и по более высокой цене. Мы также ждём улучшения инфраструктуры, обслуживания дороги, ведущей к домикам».
За последние 20 лет из-за незаконной вырубки Северная Македония потеряла около 40 тысяч гектаров леса. Новый парк позволит сохранить деревья.
[Анела Ставревска-Панайотова, представительница МСОП]:
«Вместе с другими охраняемыми территориями в соседних странах у нас будут самые большие трансграничные охраняемые территории во всей Европе, и мы очень этим гордимся».
Площадь нового парка составит 627 квадратных километров. Его территорию разделят на четыре зоны: строгой защиты, активного управления, устойчивого использования, а также буферную зону. Сюда планируют активно привлекать посетителей.
В целом, если национальный парк будет создан, то площадь охраняемых территорий Северной Македонии достигнет 13%.
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