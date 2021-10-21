Наводнения и оползни в Непале: 77 погибших

По меньшей мере, 77 человек погибли в Непале за три дня проливных дождей. Из-за ливней по..

По меньшей мере, 77 человек погибли в Непале за три дня проливных дождей. Из-за ливней по всей стране начались наводнения и оползни. Около 30 человек числятся пропавшими без вести. Более 20 попали в больницах с телесными повреждениями.

Местность в Непале в основном гористая. Вода смывает дома и мосты, рушит дороги. Затоплен аэропорт в городе Биратнагар.

В 350 километрах от столицы Катманду наводнение отрезало от мира деревню, где живёт 60 человек. Люди в ловушке уже два дня. Спасатели пытаются до них добраться.

Сильно пострадал урожай риса.

Власти планируют выделить семьям погибших по 1700 долларов. Пострадавших обещают лечить бесплатно.

Сезон дождей в Непале обычно длится с июня по сентябрь. В этом году он затянулся. Наводнения и оползни в этот период привычны.

Власти страны предупреждают, что в ближайшие дни выпадет ещё больше осадков. В горах на востоке Непала ожидается снег.

Напомним, в соседней Индии от наводнений также гибнут люди. Там жертв уже более 50.

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