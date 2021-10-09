Коровы, насекомые и велосипедисты: как Таллин стал зелёной столицей
Быки, насекомые-опылители и велосипедисты. Все они помогают Таллину становиться ещё зеленее. Ранее в этом месяце Европейская..
Дата загрузки: 2021-10-09
Ранее в этом месяце Европейская комиссия назвала город зелёной столицей Европы 2023 года. Такой титул Таллинн получил за защиту зелёных насаждений, снижение шумового загрязнения и улучшение качества воды.
В заповеднике, на окраине города стадо шотландских хайлендских коров не просто выпасается. Оно увеличивает местное биоразнообразие.
В некоторых районах зелени позволили разрастаться естественно, чтобы создать среду для насекомых-опылителей.
Эти зелёные насаждения связаны между собой 13-километровой дорогой – так называемым «шоссе опылителей». Она проходит через районы города.
[Лииви Маэкаллас, садовник и ландшафтный архитектор]:
«Цель состоит в том, чтобы расширить возможности для опылителей, а также привлечь больше людей пользоваться этим шоссе».
Таллинн привлёк к себе всеобщее внимание, когда в 2013 году сделал общественный транспорт бесплатным для жителей города. Власти также хотят привлечь на дороги больше велосипедистов. Уже через шесть лет число поездок на велотранспорте должно составить 11% от общего числа. Это в чём-то ограничит водителей.
[Эрик Сарапуу, работник городской адмнистрации]:
«Нужно будет сократить полосы, потому что, если не занять место, они не изменят свой образ жизни и по-прежнему будут водить машину. И эти изменения – довольно непопулярные, их трудно внедрить».
Число жителей Таллинна неуклонно росло последние 20 лет. В городе сейчас проживает более 445 тысяч жителей.
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