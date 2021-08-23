Северная лягушка вернулась в Норфолк спустя 30 лет

Долгожданное кваканье разносится по болотам английского Норфолка. Сюда вернулась северная прудовая лягушка, которая исчезла здесь ещё..

[Джон Бейкер, руководитель программы восстановления вида]:

«Надежда есть, мы увидели много молодых лягушек. В следующем году они начнут размножаться. Это часть нашего культурного наследия, которое существует здесь десятки тысяч лет. Это амфибии, которых мы потеряли, но смогли восстановить».

Долгожданное кваканье разносится по болотам английского Норфолка. Сюда вернулась северная прудовая лягушка, которая исчезла здесь ещё в 90-х годах прошлого века.

Лягушки исчезли из заводей Норфолка 30 лет назад. Программа их восстановления стартовала 14 лет спустя. Для этого представителей исчезнувшего вида доставили на самолёте из Швеции. Потом их выпустили в секретное место, которое знали только участники программы.

[Эмили Джордан, работница программы восстановления вида]:

«Очень счастлива. Так рада, что их становится больше. Это как следить, как растёт твой ребёнок».

Северная прудовая лягушка очень отличается от обыкновенной, которая тоже водится в британских водоёмах. Она откладывает меньше яиц, поэтому считается более уязвимой. Для сравнения, разница составляет примерно один к четырём.

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