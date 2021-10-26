Детёныш мармозетки стал сюрпризом для зоопарка в Северной Македонии
Неожиданный подарок преподнесли зоопарку в Северной Македонии две маленькие обезьянки из семейства игрунковые. Три недели назад..
Дата загрузки: 2021-10-26
Неожиданный подарок преподнесли зоопарку в Северной Македонии две маленькие обезьянки из семейства игрунковые. Три недели назад у пары мармозеток родился детёныш. Сейчас он дебютирует перед камерами.
[Мая Дьосиновская, смотрительница зоопарка]:
«Это стало самым прекрасным сюрпризом для меня, когда я заметила, что мама-обезьянка кого-то носит. Виднелся только маленький шарик. Это оказалась голова детёныша».
Родители неустанно заботятся о детёныше. Определить его пол пока невозможно. Когда он станет известен, малышу выберут имя.
Такие обезьяны водятся в Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадоре и Перу. Они считаются самыми маленькими в Новом Свете. Вырастают до 13 сантиметров в длину и весят 100 граммов.
Мармозетки обычно живут небольшими группами. Едят насекомых и личинки. Дополняют рацион фруктами и древесными соками.
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