За Гренландией обнаружили новый самый северный остров в мире
У берегов Гренландии открыли новый самый северный остров в мире. И сделали это совершенно случайно. Вообще..
Дата загрузки: 2021-08-31
Однако когда они проверили расположение этого клочка суши, то выяснили, что он на 780 метров севернее.
[Мортен Раш, директор арктической станции]:
«Внезапно Гренландия оказалась на 800 метров дальше к северу, чем считалось ранее. Мы долго обсуждали название и согласовали одно. Вы первые, кто его услышит. Мы предложили назвать его Кекертак Аваннарлек (Cамый северный остров)».
Небольшой остров шириной примерно 30 метров и высотой около трёх метров состоит из морского донного ила, а также из морены – глинистого материала и камней, оставленных движущимися ледниками.
И хотя остров обнажился из-за смещения льда, учёные говорят, что это вряд ли последствие изменения климата.
Кекертак Аваннарлек оказался ближайшим к Северному полюсу островом. По мере таяния льдов в регионе нарастает конкуренция по вопросам рыбной ловли, морских маршрутов и добычи полезных ископаемых. Среди главных арктических стран – США, Россия, Канада, Дания и Норвегия.
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