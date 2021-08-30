За Гренландией обнаружили новый самый северный остров в мире

У берегов Гренландии открыли новый самый северный остров в мире. И сделали это совершенно случайно. Вообще..

У берегов Гренландии открыли новый самый северный остров в мире. И сделали это совершенно случайно. Вообще учёные думали, что в конце июля высадились на остров Оодаак. Именно его считали самой северной точкой на планете.

Однако когда они проверили расположение этого клочка суши, то выяснили, что он на 780 метров севернее.

[Мортен Раш, директор арктической станции]:

«Внезапно Гренландия оказалась на 800 метров дальше к северу, чем считалось ранее. Мы долго обсуждали название и согласовали одно. Вы первые, кто его услышит. Мы предложили назвать его Кекертак Аваннарлек (Cамый северный остров)».

Небольшой остров шириной примерно 30 метров и высотой около трёх метров состоит из морского донного ила, а также из морены – глинистого материала и камней, оставленных движущимися ледниками.

И хотя остров обнажился из-за смещения льда, учёные говорят, что это вряд ли последствие изменения климата.

Кекертак Аваннарлек оказался ближайшим к Северному полюсу островом. По мере таяния льдов в регионе нарастает конкуренция по вопросам рыбной ловли, морских маршрутов и добычи полезных ископаемых. Среди главных арктических стран – США, Россия, Канада, Дания и Норвегия.

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