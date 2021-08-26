В Швейцарии строят высокогорную солнечную электростанцию

Мощная солнечная электростанция на высоте 2500 метров над уровнем моря. Этот проект реализуют в швейцарских Альпах...

Мощная солнечная электростанция на высоте 2500 метров над уровнем моря. Этот проект реализуют в швейцарских Альпах. Строительство ведут на плотине Муттзе в кантоне Гларус на востоке страны.

Станция мощностью 2,2 мегаватта будет производить 3,3 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год, причём половину из них – зимой.

[Кристиан Хайерли, руководитель проекта Axpo]:

«В швейцарских городах в основном солнечно летом, но не зимой. А нам нужно совсем другое. Зимой энергии потребляют больше, и с годами потребление будет расти. Поэтому нам нужна высокогорная станция, чтобы получать электроэнергию в любое время года».

Солнечные панели закрепляют прямо на стенах плотины. Готовая инфраструктура удешевляет строительство. Плюс и в том, что снег под таким углом будет соскальзывать сам. Ну а солнце здесь светит целый день, что поможет электростанции эффективно вырабатывать энергию.

[Кристиан Хайерли, руководитель проекта Axpo]:

«Идея в том, чтобы такие станции появились и в других местах, как здесь, на плотине гидроэлектростанции. Подобное можно сделать с помощью разной инфраструктуры».

Швейцария намерена постепенно отказываться от атомной энергетики. Солнечные электростанции должны прийти на смену АЭС.

[Кристиан Хайерли, руководитель проекта Axpo]:

«Сейчас мы переходим на другую энергию. Но солнечные панели в основном устанавливают на зданиях, на небольших домах, и всё. Этого недостаточно».

В прошлом году АЭС произвели треть всей электроэнергии Швейцарии. При этом солнечные электростанции выработали менее 4% электроэнергии. Благодаря новому проекту этот показатель должен увеличиться.

Строительство станции в Альпах завершат к концу года. Она будет состоять из 5000 солнечных панелей.

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