В Австралии скончался первый в 2021 году больной COVID

Первая смерть в 2021-м. Австралия начала отчёт умерших от COVID-19 в текущем году. В штате Новый..

Первая смерть в 2021-м. Австралия начала отчёт умерших от COVID-19 в текущем году. В штате Новый Южный Уэльс скончался человек, заразившийся коронавирусом.

Одновременно штат сообщил об антирекорде с начала года: 77 новых случаев за сутки.

Местные власти пытаются сдержать локальную вспышку, в которой преобладает крайне заразный дельта-штамм.

В Сиднее, крупнейшем городе штата, снова ввели строгий карантин.

Премьер Нового Южного Уэльса считает, что случаев станет больше.

[Глэдис Береджиклян, премьер Нового Южного Уэльса]:

«Мы не можем переоценить важность не только соблюдения правил, но и осознания риска. Если вы не беспокоитесь о себе – это ваше решение. Но подумайте о ближайших членах вашей семьи, о самых близких людях в вашей жизни. Они пострадают больше всего».

Более 30 человек из инфицированных в воскресенье проводили время в людных местах. Это означает, что трёхнедельный локдаун в Сиднее и его окрестностях, скорее всего, продлят.

[Глэдис Береджиклян, премьер Нового Южного Уэльса]:

«Продолжительность локдауна зависит от всех нас».

Ситуация с эпидемией в Австралии – намного лучше, чем в других развитых странах мира.

При этом кампания вакцинации на континенте проходит вяло из-за нехватки поставок и постоянных изменений в рекомендациях врачей относительно прививок.

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