Болят мышцы? Продолжать или прекратить тренировки?

Мышечная боль – обычное явление после тренировки, и, как правило, означает, что ваши мышцы становятся сильнее.

По словам экспертов, после интенсивных физических нагрузок, особенно новых для вашего организма, обычно возникает боль в мышцах. «Мышцы испытывают довольно сильное физическое напряжение, когда мы занимаемся спортом», – говорит Рик Шарп, профессор физиологии упражнений в Университете штата Айова в Эймсе. «Лёгкая болезненность – это естественный результат любой физической активности», – говорит он.

Физиологи называют постепенно усиливающийся дискомфорт, возникающий в период от 24 до 48 часов после нагрузки, синдром отсроченной мышечной боли, и это нормальное явление.

«Отсроченная мышечная боль – это обычный результат физической активности, во время которой нагрузка на мышечную ткань происходит сверх того, к чему она привыкла», – говорит Дэвид О. Дрейпер, профессор и директор аспирантской программы по спортивной медицине/спортивной подготовке в Университете Бригама Янга в Прово, штат Юта.

Обычно отсроченная мышечная боль, возникает если:

вы впервые приступаете к выполнению упражнений или программы тренировок;

добавляете новый вид деятельности или упражнения к вашей тренировке;

повышаете интенсивность упражнения, уже включенного в вашу программу; (увеличение количества поднимаемого веса, числа повторений или скорости);

Риск возникновения мышечной боли существует у всех людей, даже у культуристов и профессиональных спортсменов. Нормальная болезненность мышц – это признак того, что вы становитесь сильнее, и в этом нет ничего страшного.

При лёгком растяжении мышц происходит микроскопическое повреждение мышечных волокон. Учёные считают, что это повреждение в сочетании с воспалением, которое сопровождает эти разрывы, вызывает боль. Когда волокна восстанавливаются, они увеличиваются и становятся сильнее, чем раньше. Это означает, что ваши мышцы будут лучше подготовлены к нагрузкам на следующей тренировке.

Лучший способ снять мышечную боль – это выполнить несколько щадящих упражнений, таких как ходьба или лёгкая растяжка. Это может показаться нелогичным, но чем больше вы двигаетесь, тем быстрее проходит дискомфорт!

Грелка или тёплая ванна также могут временно снять болезненность в мышцах , а через пару дней можно прикладывать холод. Он помогает уменьшить отёк и воспаление в мышцах.

С одной стороны лёгкая или умеренная мышечная боль – обычное явление и, как правило, безвредна. С другой стороны, сильная мышечная боль может быть опасной для здоровья.

Важно знать разницу между нормальной мышечной болью, вызванной физической нагрузкой, и чрезмерной болью, вызванной травмой мышц или чрезмерной нагрузкой.

Как определить чрезмерность болевых ощущений?

Если испытываемая боль мешает вам выполнять повседневные движения дома или на работе, значит, физическая нагрузка была слишком сильной. Если дискомфорт длится более 72 часов, значит, тренировка была слишком интенсивной.

Если боль начинается во время или сразу после упражнения, это ненормально. Такую боль следует воспринимать, как сигнал организма о необходимости прекратить занятие, пока не произошло серьезное повреждение суставов или мышц.

В тяжелых случаях мышцы могут разрушиться настолько, что вы можете заболеть и повредить почки. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если после тренировки или занятий, вызывающих болезненность мышц, вы испытываете любое из следующих ощущений:

Сильная невыносимая боль

Сильно опухшие конечности

Потеря подвижности суставов из-за сильного отека

Моча темного цвета или снижение выделения мочи

Если вы думаете о том, чтобы прекратить занятия из-за отсроченной мышечной боли, то постарайтесь переждать первые несколько дней и не падать духом. Станет лучше, и ваши мышцы будут вам благодарны.