Через Альпы несмотря на болезнь Паркинсона: швейцарец бросил вызов себе

Швейцарец Ив Оберсон бросил вызов тяжёлому недугу. Несмотря на болезнь Паркинсона, он преодолел Альпы. За плечами 1100 километров по горным тропам и через вершины. И всё это за три месяца.

Так 52-летний мужчина решил привлечь внимание к заболеванию.

[Ив Оберсон, покоритель Альп]:

«Для меня это было очень важно, потому что я хотел показать, что даже с болезнью Паркинсона можно делать многое. Поскольку я люблю горы, было очевидно, что я выполню свою миссию именно там».

Болезнь Паркинсона вызывает постоянною дрожь конечностей, создаёт проблемы с ходьбой, равновесием и координацией и считается неизлечимой. Но мужчину это не остановило.

[Ив Оберсон, покоритель Альп]:

«Я получаю много электронных писем, тонны сообщений со словами поддержки и благодарности. Это придаёт мне сил».

Раньше Ив был профессиональным игроком в гольф. Болезнь дала о себе знать в 2004 году.

А в марте этого года он перенёс серьезную операцию: ему имплантировали в голову и грудь несколько электродов для глубокой стимуляции мозга и нервных окончаний. Благодаря этому симптомы болезни стали проявляться меньше. Кроме этого, он смог отказаться от множества лекарств, которые ему приходилось регулярно принимать.

[Ив Оберсон, покоритель Альп]:

«Теперь я могу делать то, чего раньше не мог. Но я должен быть осторожен, потому что я не вылечился полностью. Это и понятно, ведь болезнь Паркинсона неизлечима. Но мне дали шанс начать новую жизнь, и это здорово».

В будущем швейцарец планирует совершить ещё одно путешествие, но пока не рассказывает, какое. Известно только, что оно будет связано с водой и велосипедом.

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