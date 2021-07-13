Исторический город из жёлтого кирпича может попасть в список ЮНЕСКО

В историческом городе Эс-Салт недалеко от реки Иордан жизнь течёт своим чередом. И гуляя по местным..

В историческом городе Эс-Салт недалеко от реки Иордан жизнь течёт своим чередом. И гуляя по местным улицам, невозможно не отметить одну особенность: большинство зданий – жёлтого цвета.

Самобытная архитектура – результат индустриализации в период Османской империи, когда сирийские, турецкие и палестинские мастера приезжали в город в поисках работы. Их навыки и идеи смешались и воплотились в городских зданиях, построенных из жёлтого песчаника с местных склонов.

Арки с изысканными деталями, выцветшие колонны и декоративные фасады. Власти Иордании надеются, что город вскоре будет включён в престижный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

[Айман Абу-Румман, глава Управления туризма региона]:

«Город Эс-Салт отличается своими историческими зданиями, здесь до сих пор сохранилось 657 исторических зданий. Они построены из жёлтого камня».

При этом многие местные жители продолжают зарабатывать на жизнь так же, как их бабушки и дедушки, сохраняя традиции.

[Айман Абу-Румман, глава Управления туризма региона]:

«Например, на улице Аль-Хаммам, которой около 150 лет, в большинстве лавок по-прежнему занимаются теми же ремёслами, которые существовали долгое время. Изготавливают лекарственные травы. Также на этой улице есть три магазина сладостей, рынок сапожников, которые до сих пор шьют обувь вручную, и кузнецы, которые до сих пор используют уголь».

Сторонники заявки ЮНЕСКО говорят, что здания из жёлтого песчаника – это изюминка города. При этом многие из них ещё предстоит отреставрировать. Они отмечают, что включение в список вдохновит людей на сохранение этих зданий и культурного наследия Иордании.

Сессия ЮНЕСКО пройдёт с 16 по 31 июля в Китае.

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