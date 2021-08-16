Йеменские дети вместо школы идут сворачивать курам головы и резать прутья
Ему стоило бы сидеть за партой в школе. Однако 15-летний Харит Мансур целыми днями сворачивает курам..
Дата загрузки: 2021-08-16
Шесть лет эта страна не может выбраться из военного конфликта. И с каждым годом всё больше детей идут работать, чтобы их семьям было где жить и что есть.
[Харит Мансур, 15-летний житель Йемена]:
«Мне пришлось пойти на эту работу, потому что отец сам не может достаточно заработать. На школу и другие дела времени уже не хватает».
Инфляция растёт небывалыми темпами, и цены на продукты всё выше.
Этому юноше тоже 15. Он режет металлические прутья, которые используют в железобетонных конструкциях.
Его семья бежала из родного города Ходейды два года назад, спасаясь от боёв. Теперь его родители и восемь братьев и сестёр живут в пригороде Саны.
Отец не в состоянии работать, поэтому он и его брат отправились в столицу на заработки.
Абдо зарабатывает 6-7 долларов в день. Более половины тратит на еду и проживание. Остальное отправляет домой.
[Абдо Мухаммаду Джамалесу, 15-летний житель Йемена]:
«Работать меня заставили обстоятельства. Отец болен и больше не может трудиться. У меня только один брат, который в состоянии что-то делать. Ситуация сложная. Уповаем на Бога».
Конфликт в Йемене разгорелся в конце 2014. В то время страна сотрудничала с ЮНИСЕФ, чтобы сократить число работающих детей. Оно достигало почти миллиона. Однако спустя шесть лет войны эта цифра выросла в два раза – примерно до двух миллионов.
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