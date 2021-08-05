Пощекотать нервы: кто готов сделать фото на прозрачном балконе в Сан-Паулу

Фотосессия на высоте птичьего полёта, а под ногами – каменные джунгли. Смотровую площадку из стекла под..

Фотосессия на высоте птичьего полёта, а под ногами – каменные джунгли. Смотровую площадку из стекла под названием Sampa Sky открыли в бразильском Сан-Паулу. Она находится на 42 этаже небоскрёба Миранти-ду-Вали. Его высота – 170 метров.

Чтобы сфотографироваться на такой площадке, некоторым приходится преодолевать себя.

[посетительница]:

«Невероятное ощущение. Честно говоря, я до смерти боюсь высоты, но справилась со страхом. Сделав первый шаг, я увидела город с большой высоты. Это было невероятно». [посетительница]:

«Я думала, что не буду бояться, но всё же немного испугалась. А потом я посмотрела на город, на прекрасный пейзаж и увидела, что погода тоже прекрасная. Очень красиво, мне понравилось. Думаю, Сан-Паулу этого не хватало».

Создателей прозрачного балкона вдохновила «Небесная палуба» чикагского небоскрёба Уиллис-тауэр. Там смотровая площадка находится на высоте 142 метра. Само здание возвышается на 527 метров.

[Алессандру Мартинели, совладелец компании Lookout]:

«Зайдя сюда, можно увидеть весь город. Sampa Sky – важное место для туристов в Сан-Паулу. Здесь можно лучше сориентироваться и увидеть, где расположены главные достопримечательности города».

Небоскрёб Миранти-ду-Вали построили в 1960 году. Он был самым высоким в Бразилии, пока в 2014-м не закончили возводить башню Millennium Palace. Она находится на юге страны.

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