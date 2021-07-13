Литва построит на границе с Беларусью миграционный лагерь на 500 мест

Лагерь для нелегальных мигрантов появится в Литве. Об этом сообщила министр внутренних дел страны. [Агне Билотайте,..

[Агне Билотайте, министр внутренних дел Литвы]:

«Что касается жилья для мигрантов, то процесс продвигается. На этой неделе мы создадим лагерь на 500 человек в Девянишкесе. Наша цель – создать жильё и обеспечить безопасность для людей на нескольких конкретных участках, в нескольких определённых лагерях».

Лагерь для нелегальных мигрантов появится в Литве. Об этом сообщила министр внутренних дел страны.

Литва обвиняет Беларусь в том, что та перестала сдерживать поток нелегальных мигрантов и сама стимулирует людей приезжать.

С начала года в страну из Беларуси въехало более 1600 нелегальных путешественников. Из них более тысячи – в июне. При этом половина – граждане Ирака.

Центр для содержания мигрантов в литовском городе Пабраде уже переполнен. Их временно размещают в любых свободных помещениях.

Эта женщина приехала из Сомали. Её поселили в здании школы одной из деревень у границы. Говорит, что здесь проживает около 150 человек, и туалетов на всех не хватает.

[Каутар, мигрантка из Сомали]:

«Мы приехали в поисках лучшей жизни. Я бежала от войны и насилия. Они говорят нам платить, чтобы доставить нас в нужное место, но у нас нет денег, поэтому нас бросили».

Глава МИД Литвы в понедельник предположил, что мигрантов используют как средство давления на ЕС и ответ на санкции в отношении Беларуси.

Александр Лукашенко говорит, что его страна сейчас охраняет границу ровно настолько, насколько это «выгодно» для неё и насколько она может себе это позволить.

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