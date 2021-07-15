Включат ли приливные отмели Южной Кореи в список ЮНЕСКО?

Эта необыкновенная местность находится на юго-западном побережье Жёлтого моря в Южной Корее. Здесь созданы идеальные условия..

Эта необыкновенная местность находится на юго-западном побережье Жёлтого моря в Южной Корее. Здесь созданы идеальные условия для размножения многих водоплавающих птиц. Каждый год сюда прилетает до миллиона пернатых 300 разных видов.

Теперь же правительство страны намерено вывести охраняемый статус приливных отмелей, известных как Гетбол, на новый уровень. Оно подало заявку на включение их в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В целом хотят включить четыре отмели, которые занимают площадь в тысячу квадратных километров.

Исследователи говорят, что птиц и морских организмов сюда привлекает почва, которая буквально кишит рачками и другой пищей.

[Пэк Ён Нок, исследовательница]:

«Гетбол (приливная равнина) – это экологическое хранилище, где сосуществует много организмов. Это одно из важнейших и незаменимых мест обитания, которое сохраняет разнообразие Земли».

В отличие от других приливных отмелей Жёлтого моря, отмели Гетбол не защищены барьерными островами. Зимой сильные волны создают песчаные отмели, а летом приливные течения приносят ил. То есть в течение года эта местность постоянно меняется от грязевых равнин до смешанных и песчаных, привлекая в разное время сотни видов разных животных.

[Пэк Ён Нок, исследовательница]:

«Когда есть ил, тут обитает много донных организмов. Он также остаётся источником пищи для многих птиц, находящихся на грани исчезновения».

Южная Корея надеется, что включение ещё одного её объекта в престижный список ЮНЕСКО привлечёт в регион больше туристов. А это в условиях пандемии очень необходимо для экономики.

В целом в стране уже есть 14 объектов, находящихся в списке Всемирного наследия.

Заседание ЮНЕСКО будет проходить в Китае до 31 июля.

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