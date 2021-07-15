Включат ли приливные отмели Южной Кореи в список ЮНЕСКО?
Эта необыкновенная местность находится на юго-западном побережье Жёлтого моря в Южной Корее. Здесь созданы идеальные условия..
Дата загрузки: 2021-07-15
Теперь же правительство страны намерено вывести охраняемый статус приливных отмелей, известных как Гетбол, на новый уровень. Оно подало заявку на включение их в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В целом хотят включить четыре отмели, которые занимают площадь в тысячу квадратных километров.
Исследователи говорят, что птиц и морских организмов сюда привлекает почва, которая буквально кишит рачками и другой пищей.
[Пэк Ён Нок, исследовательница]:
«Гетбол (приливная равнина) – это экологическое хранилище, где сосуществует много организмов. Это одно из важнейших и незаменимых мест обитания, которое сохраняет разнообразие Земли».
В отличие от других приливных отмелей Жёлтого моря, отмели Гетбол не защищены барьерными островами. Зимой сильные волны создают песчаные отмели, а летом приливные течения приносят ил. То есть в течение года эта местность постоянно меняется от грязевых равнин до смешанных и песчаных, привлекая в разное время сотни видов разных животных.
[Пэк Ён Нок, исследовательница]:
«Когда есть ил, тут обитает много донных организмов. Он также остаётся источником пищи для многих птиц, находящихся на грани исчезновения».
Южная Корея надеется, что включение ещё одного её объекта в престижный список ЮНЕСКО привлечёт в регион больше туристов. А это в условиях пандемии очень необходимо для экономики.
В целом в стране уже есть 14 объектов, находящихся в списке Всемирного наследия.
Заседание ЮНЕСКО будет проходить в Китае до 31 июля.
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