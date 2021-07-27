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Южная Корея и КНДР вернули горячую линию связи

Южная Корея и КНДР вернули горячую линию связи

Власти Южной и Северной Корей восстановили горячую линию связи. Она позволяет поддерживать прямые контакты на высшем..

Дата загрузки: 2021-07-28

Власти Южной и Северной Корей восстановили горячую линию связи. Она позволяет поддерживать прямые контакты на высшем уровне.

В прошлом году КНДР в одностороннем порядке прервала работу линии. Это стало ответом на акцию переправки листовок через границу с территории Южной Кореи.

[сотрудник Министерства унификации Южной Кореи]:
«Сегодня были восстановлены линии связи между двумя Кореями, и я надеюсь, что мир услышит ещё больше хороших новостей».

С апреля этого года лидеры двух Корей неоднократно обменивались письмами. В них они обсуждали возможность возобновления межкорейских отношений. И первым шагом стало восстановление линий связи.

[Пак Со Хён, сотрудник администрации президента]:
«Два лидера также договорились как можно скорее восстановить взаимное доверие между двумя Кореями и снова способствовать прогрессу в отношениях».

Официальное информационное агентство КНДР также подтвердило, что все межкорейские каналы связи возобновили работу с 10 часов утра вторника.
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