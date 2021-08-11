В Южной Корее количество суточных заражений COVID достигло антирекорда
Антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Южной Корее. По данным на 10..
Дата загрузки: 2021-08-11
Здесь уже больше месяца действует строгое правило социального дистанцирования. Однако власти говорят, что люди его не соблюдают. В итоге многие заражаются в общественных местах, и выявить источник сложнее.
[Квон Ток Чуль, министр здравоохранения Южной Кореи]:
«В связи с распространением более заразного дельта-штамма коронавируса число подтверждённых случаев увеличивается. Это свидетельствует о массовых заражениях на рабочих местах, в спортивных залах, церквях и домах престарелых».
Более быстрому распространению коронавируса также способствует то, что летом люди чаще путешествуют.
В Южной Корее в общей сложности зарегистрировано более 216 тысяч случаев COVID-19, умерли 2135 пациентов. При этом новые штаммы выявили у 10 700 человек. Большая часть приходится на дельта-штамм. Также распространяются штаммы «Альфа», «Бета» и «Гамма».
В стране идёт массовая вакцинация. К сентябрю хотя бы одним компонентом вакцины должны привиться 36 миллионов человек. Это 70% населения.
Между тем компания Moderna в этом месяце вдвое сократит поставки вакцин. Вместо девяти миллионов доз Южная Корея получит четыре с половиной миллиона.
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