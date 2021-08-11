В Южной Корее количество суточных заражений COVID достигло антирекорда

Антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Южной Корее. По данным на 10..

Антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Южной Корее. По данным на 10 августа, выявлено более 2200 заражённых. Это самый высокий показатель для страны за всё время эпидемии.

Здесь уже больше месяца действует строгое правило социального дистанцирования. Однако власти говорят, что люди его не соблюдают. В итоге многие заражаются в общественных местах, и выявить источник сложнее.

[Квон Ток Чуль, министр здравоохранения Южной Кореи]:

«В связи с распространением более заразного дельта-штамма коронавируса число подтверждённых случаев увеличивается. Это свидетельствует о массовых заражениях на рабочих местах, в спортивных залах, церквях и домах престарелых».

Более быстрому распространению коронавируса также способствует то, что летом люди чаще путешествуют.

В Южной Корее в общей сложности зарегистрировано более 216 тысяч случаев COVID-19, умерли 2135 пациентов. При этом новые штаммы выявили у 10 700 человек. Большая часть приходится на дельта-штамм. Также распространяются штаммы «Альфа», «Бета» и «Гамма».

В стране идёт массовая вакцинация. К сентябрю хотя бы одним компонентом вакцины должны привиться 36 миллионов человек. Это 70% населения.

Между тем компания Moderna в этом месяце вдвое сократит поставки вакцин. Вместо девяти миллионов доз Южная Корея получит четыре с половиной миллиона.

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