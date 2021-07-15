«Пищевая пустыня»: жителям города в США не хватает магазинов
Жителям этого района в американском городе Олбани купить продукты не так то просто. Ближайший магазин находится..
Дата загрузки: 2021-07-15
[местная жительница]:
«Очень тяжело. Просто ужас какой-то».
Несколько неправительственных организаций решили изменить ситуацию. На улицах появились холодильники с бесплатными продуктами.
[Джаммелла Андерсон, основательница инициативы]:
«Цель этого проекта – доставить свежие, здоровые продукты с минимальной обработкой».
В этом районе есть небольшие магазинчики, но в них нет свежих овощей, фруктов и другого нужного продовольствия по нормальным ценам. Из-за этого район назвали «пищевой пустыней».
[Ивет Джордан, местная жительница]:
«Мне пришлось ехать в Гленмонт, чтобы купить продукты, потому что здесь нет продуктовых магазинов».
Появились здесь и мобильные продуктовые лавки. В них продают овощи по заниженным ценам. Разницу возмещает государство. При этом продукцию выращивают на месте, на свободных участках земли.
Здесь же есть небольшие куриные фермы, которые доставляют свежие яйца.
В будущем здесь хотят открыть свой супермаркет. Он может появиться в здании, где раньше был Макдональдс. Правда, сетевой магазин приглашать не хотят. Наоборот, планируют продавать там местную органическую продукцию.
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