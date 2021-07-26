За что парк и бульвар Мадрида включили список ЮНЕСКО

Исторический бульвар и городской парк Мадрида внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли на 44-й..

Исторический бульвар и городской парк Мадрида внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли на 44-й сессии организации, которая проходит в Китае.

Бульвар Пасео-дель-Прадо расположен в центре испанской столицы. На нём находятся музей Прадо, картинная галерея, Центр искусств королевы Софии, а также фонтаны Сибелес и Нептун.

[турист]:«Я не местный. И первое, что мне показали – это Ретиро и Прадо. Там очень приятно, прогулка культурно обогащает. Замечательно, что ЮНЕСКО включила эти объекты в свой список».

Парк Буэн-Ретиро раскинулся неподалёку от бульвара. Его площадь – 120 гектаров. Этот один из крупнейших парков Мадрида и излюбленное место жителей и гостей столицы.

Буэн-Ретиро переводится как «Парк приятного уединения». В XVII веке он принадлежал королю Филиппу IV и примыкал к его дворцу. В парке проводили балы и устраивали театральные представления. Он сильно пострадал во время войны с Наполеоном, но в XIX веке его восстановили.

Сейчас в парке представлены различные стили садоводства, охватывающие последние 200 лет. Также здесь находится Королевский ботанический сад.

[жительница Мадрида]:«Это сердце Мадрида. Я не знаю никого, кто приехал бы в Мадрид и не побывал бы в Ретиро». [житель Мадрида]:«Это замечательно, потому что это объекты культурного наследия Испании, которые мы должны ценить».

Заседание Комитета всемирного культурного наследия в этом году проходит в онлайн-режиме. Оно продлится до конца июля.

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