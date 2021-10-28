Тыква высотой с 5-этажный дом появилась у залива в Гонконге

Гонконгцы тоже могут приобщиться к масштабному празднованию Хэллоуина. В городе традиционно в этот день массовых гуляний..

Гонконгцы тоже могут приобщиться к масштабному празднованию Хэллоуина. В городе традиционно в этот день массовых гуляний не проводят. Но теперь есть повод: у залива Виктория появилась огромная тыква.

Скульптура высотой с пятиэтажный дом привлекает тех, кто желает провести тематическую фотосессию и кому наскучили обычные костюмированные вечеринки.

Тыква стала частью целой выставки под открытым небом. Организаторы надеются, что она привлечёт много посетителей, особенно детей.

[Сои Ип, организатор выставки]:

«Тыква – это фирменный образ, вот почему мы здесь её установили. Люди её увидят и сразу подумают о Хэллоуине».

Вообще в Гонконге традиции этого праздника пока не прижились. Например, дети не играют в «кошелёк или жизнь», то есть не ходят по домам в костюмах, собирая конфеты и другие сладости.

[Матини Нг, дизайнер выставки]:

«В отличие от других стран, мы не украшаем таким дома. Именно поэтому мы решили провести для детей мероприятие, посвящённое Хэллоуину».

В прошлом году из-за карантинных ограничений клубы Гонконга можно было заполнять только на 75%. В этот раз для заведений со 100-процентным вакцинированным персоналом ограничений нет.

Короткая ссылка на эту страницу: