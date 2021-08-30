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Свадьба на высоте 6400 метров: боливийская пара поженилась на горе в Андах

Свадьба на высоте 6400 метров: боливийская пара поженилась на горе в Андах

Снег, ветер и небеса. Боливийцы Джонни и Хейди решили обвенчаться на горе Ильимани. Это самая высокая..

Дата загрузки: 2021-08-30

Снег, ветер и небеса. Боливийцы Джонни и Хейди решили обвенчаться на горе Ильимани. Это самая высокая точка хребта Кордильера-Реаль в Андах. Она возвышается на 6400 метров над уровнем моря.

Обряд проводит священник, который увлекается альпинизмом.

[Агустин Гонсалес, священник]:
«Они любят спорт, природу и горы. Поэтому они решили дать брачные обеты на вершине этой горы. Мы очень близки к небесам и Богу, и он благословляет вас».

Молодожёны родом из департамента Кочабамба. Чтобы подняться на гору, сначала приехали в Ла-Пас. На восхождение ушло три дня. Помимо священника с ними забрались на гору и родственники.

Вечно заснеженную вершину Ильимани видно из Ла-Паса и Эль-Альто. Эту гору издавна почитают индейцы аймара. Они посвятили ей много музыкальных и литературных произведений.

Ильимани – вторая по высоте горная вершина в Боливии.
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