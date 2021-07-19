Как в горах Тибета создают «колхозные» фермы с яками

Так выглядит коллективизация в горах Тибета. Власти коммунистического Китая вынуждают людей сдавать яков в «колхозные» фермы,..

Так выглядит коллективизация в горах Тибета. Власти коммунистического Китая вынуждают людей сдавать яков в «колхозные» фермы, избавляя их от любой ответственности и финансовых рисков.

Одновременно это полностью нарушает многовековой уклад жизни. В течение столетий стада яков свободно выпасали на живописных равнинах на высоте около трёх тысяч метров.

Теперь всё это заменяют на коллективные выпас, разведение, доение и разделку мяса. И делают это под лозунгом искоренения бедности.

[Церинг Самдруп, работник фермы]:

«В прошлом мы держали собственных яков. Я сталкивался с нехваткой корма зимой и нёс убытки, если яки болели».

Впрочем, как на самом деле местные жители относятся к коллективизации, узнать почти невозможно. Власти позволили иностранным журналистам посетить лишь одну ферму и строго контролировали любые их передвижения.

Как утверждают власти, жители деревни, работая на фермах, получают дивиденды от прибыли кооператива в качестве акционеров. Однако проверить достоверность этой информации почти невозможно.

Компартия захватила Тибет в 1951 году. Из-за этого далай-лама и его последователи бежали в Индию. Там они создали тибетское правительство в изгнании.

По данным многих правозащитных организаций, власти продолжают притеснять местное тибетское население, заставляя его отказаться от своей веры, культуры и обычаев.

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